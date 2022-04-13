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Yabancıya konut satışıyla vatandaşlıkta sınır değişti

Yabancıya konut satışıyla vatandaşlıkta sınır değişti

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildiğini duyurdu.

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar  değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

Etiketler Yabancıya konut satışı sınır para dolar 250 bin dolar 400 bin dolar
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