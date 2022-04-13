Yabancıya konut satışıyla vatandaşlıkta sınır değişti
İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildiğini duyurdu.
Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.
Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.
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