Yapı ve Yapı ile Astaş Holding, Kempinski Residences Balmumcu projesinde bir araya geldi

Türkiye yapı sektörüne sayısız proje üreterek sektöre yön veren şirketler Yapı ve Yapı A.Ş. ile Astaş Holding, İstanbul’un en değerli ve prestijli projesi için güçlerini birleştirdi.

Kempinski’nin ayrıcalıklı rezidans hizmetlerini yüksek kalitede inşaat tecrübesiyle bir araya getiren Yapı ve Yapı ile Astaş Holding, Beşiktaş Balmumcu’da şehrin tarihi dokusuna ithafen dünya standartlarında projelendirdikleri Kempinski Residences Balmumcu’nun inşaatını başlattı. İstanbul Boğazı manzarasına hakim Kempinski Residences Balmumcu, eşsiz konumu, prestijli yaşam deneyimi sunan rezidans hizmetleri ve zamansız tasarıma sahip birbirinden farklı konut seçenekleriyle şehrin merkezi Balmumcu’da hayat buluyor. Kempinski hizmet kalitesiyle ayrıcalıklı hayatı ve konforu kusursuz şehir yaşamı ile buluşturan projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

İstanbul’un prestij projesi...

İstanbul’un en merkezi lokasyonu Balmumcu’da, yemyeşil korusu, az katlı mimari yapısı, şehrin en özel manzarasını misafir eden daire, penthouse ve villaları, rezidans hizmetleri ile Kempinski Residences Balmumcu, prestijli bir hayatın kapılarını aralıyor. 2+1’den 9+2’ye kadar farklı metrekarelerde alternatiflerin yer aldığı proje yemyeşil bir arazide eşsiz boğaz manzarası ile ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. İstanbul’un prestij projesi olacak Kempinski Residences Balmumcu, gözde iş, alışveriş, eğlence ve kültür merkezleri, eğitim kurumları ve tüm ana arter ulaşım kanallarına yakınlığı ile daire sahiplerini evlerinden çıkar çıkmaz şehirle buluşturacak.

Beklentilerin ötesinde lüks yaşam...

Kempinski’nin ev sahiplerine sunacağı otel konforunda özel hizmetleriyle ayrıcalıklı bir yaşam vadeden projede rezidans, bahçe dubleks, villa ve penthouse daireler yer alacak. Her konut tipine özel planlanan, doğal dokularla sıcak renklerin kullanıldığı mimari, fonksiyonel ve şık detaylar ile desteklendi. Standartların üzerinde dizayn edilen sofistike mekanlar modern aynı zamanda zamansız tasarıma sahip. Lüks otel konforunda bir yaşam vadeden Kempinski Residences Balmumcu dünyaca ünlü Kempinski hizmet ayrıcalıkları ve konsiyerj hizmetleri ile de yaşam standartlarını yükseltecek.

2 köklü şirket İstanbul’un en değerli projesinde birleşti...

Altyapı, ulaşım, rezidans, konut, iş merkezi ve enerji alanlarında hayata geçirdiği prestijli projelerle inşaat sektörüne öncülük eden Yapı ve Yapı ve lüks gayrimenkul sektöründe birçok projeye imza atmaya devam eden Astaş Holding tecrübelerini Kempinski Residences Balmumcu’da birleştirdi.

Yapı ve Yapı, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak ve gayrimenkul sektörüne yenilikler kazandırmak üzere 50 yıla yakın bir süredir sektöre yön veriyor. Sürdürülebilir bir bakış açısıyla hareket eden Yapı ve Yapı; modern mimarisi, üst düzey teknolojisi ve güvenilir duruşuyla inşa ettiği projelerini gelecek nesillere aktarıyor.

Astaş Holding, çevreye saygılı, kentsel ve toplumsal yapıya katkıda bulunan ve katma değer sağlayan seçkin projelerle lüks yaşam tarzını yeniden tanımlıyor. Astaş Holding, dünyanın önde gelen markaları, tasarımcıları, mimarları ve mühendislerini, en son teknolojiyi ve uluslararası deneyimini bir araya getirerek en çok tercih edilen elit lokasyonlarda, benzersiz standartlara ve konfora sahip, dünya çapında ayrıcalıklı projeler hayata geçiriyor.

Dünyanın birçok popüler lokasyonunda rezidans işletmeciliğinde dünya çapında bir marka haline gelen Kempinski hizmetlerini yeni projelerinde ev sahipleri ile buluşturan Yapı ve Yapı ve Astaş Holding İstanbul’a prestijli yaşamın sınırlarını çizen dünya çapında bir proje kazandırıyor.