Bilim insanları şaşkın! Van Gölü'nde ''mucize'' keşif

'BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK ETKİ'

Şu ana kadar Van Gölü'nde 2 farklı noktada mikrobiyalitler üzerinde bu balığın yaşadığı alanı tespit ettiklerini belirten Dr. Akkuş, boyunun da yaklaşık 5 santimetre olduğunu söyledi. Akkuş, "Etki olarak da bilim dünyasında çok büyük bir etki uyandırdı. Çünkü inci kefalinden farklı olarak büyük yaşam döngüsü Van Gölü'nde dönüyor. İnci kefali yaşamını Van Gölü'nde sürdürse de üremek için akarsulara göç etmek zorunda. Fakat yeni türümüz üremesini beslenmesini bütün hayat döngüsünü Van Gölü'nde sürdürüyor. Van Gölü aslında bir balığın yaşaması için oldukça zor bir ekosistem yani suları tuzlu ve sodalı. Dolayısıyla bir balığın yaşamasının zor olduğu bir ekosistem. Fakat yeni türümüz bütün yaşam döngüsünü Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda sürdürüyor. Bu bir balık için mucize gibi bir şey. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar yeni bulguları ortaya çıkartacak" diye konuştu.