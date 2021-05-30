Harry Potter konseptli mağaza açılıyor
Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter serisinin konseptiyle New York'ta dev bir mağaza açılıyor.
Harry Potter mağazası, "İnsanların hayatına büyü getirmek" iddiasıyla açılıyor.
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Konseptiyse; İngiliz yazar J.K. Rowling'in milyonlarca hayranı bulunan unutulmaz eseri Harry Potter'ın dünyası.
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Mağaza New York'ta kapılarını açmaya hazırlanırken; hayranları da Harry Potter'ın büyülü dünyasına adım atabilecekler. Ziyaretçileri mağazada birçok etkinlik de bekliyor.
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Etkileşimli sihirli değnek masası da bunlardan biri. Fotoğraf çekilmek isteyenler için Londra'ya özgü kırmızı telefon kulübelerini de mağazada bulmak mümkün.
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