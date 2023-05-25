İstanbul’da ''domuz bağı'' cinayetine Emniyet'ten yalanlama
İstanbul Esenler’de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin dairede bir kişinin domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğünü tespit ettiği iddia edilmişti. İstanbul Emniyeti, Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği haberdeki "domuz bağı" ayrıntısını yalanladı.
DHA'nın haberine göre korkunç olay dün saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.
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Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu M.K. olduğunu ve domuz bağı ile bağlandığını tespit etti.
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