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İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kaydı. Çevredeki 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi - Resim: 1

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında gece saatlerinde toprak kaydı. 

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İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi - Resim: 2

Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi. 

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İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi - Resim: 3

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi - Resim: 4

Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi. 

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