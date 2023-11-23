İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi
İstanbul Eyüpsultan'da inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kaydı. Çevredeki 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi.
Kaynak: DHA
Eyüpsultan Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında gece saatlerinde toprak kaydı.
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Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.
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Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.
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