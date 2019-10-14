SON DAKİKA
YPG/PKK'DAN CEYLANPINAR'A HAVAN SALDIRISI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ekim 2019 11:05

Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor

Deprem ve tsunami felaketinin sıkça görüldüğü ülkelerden biri olan Japonya'yı şimdi de tayfun vurdu. En az 30 kişinin öldüğü, 177 kişinin yaralandığı bildirildi. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor

1/ 22
Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor

Japonya'da 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu yerlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

2/ 22
Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.

3/ 22
Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor

Kurtarma görevlilerinin ve diğer yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 30 kişinin öldüğü, yaklaşık 177 kişinin yaralandığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM