Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunami felaketinin sıkça görüldüğü ülkelerden biri olan Japonya'yı şimdi de tayfun vurdu. En az 30 kişinin öldüğü, 177 kişinin yaralandığı bildirildi. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Japonya'da 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu yerlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.