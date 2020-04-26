2 metrelik pide açık artırmayla satıldı
Kars'ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla ''Evde kal Türkiye/Kars'' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti.
Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Özel pide, fırına gelen müşterilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.