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  3. 26 Nisan 2020 13:50

2 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Kars'ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla ''Evde kal Türkiye/Kars'' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

2 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

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2 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Özel pide, fırına gelen müşterilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

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2 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Kars'ın plakası 36 liraya satışa çıkarılan pide 150 liraya alıcı buldu.

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2 metrelik pide açık artırmayla satıldı

Pideyi satın alan Tayfun Boy, komşularına da ikram etmek için pideyi satın aldığını söyledi.

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