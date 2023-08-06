Pandemi cezaları iade ediliyor: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği’nde daha önce çıkarılan yasayla salgın döneminde kesilen idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ise tahsil edilmemesi ancak tahsil edilmiş olan idari para cezalarının geri ödenmemesinin düzenlendiği anımsatıldı. Tahsil edilen cezaların iade edilmemesi hükmünün ise Anayasa Mahkemesi’nin 5 Nisan tarihli kararıyla iptal edildiği anımsatılan tebliğde, ödemelerin yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şöyle açıklandı: