Pandemi cezaları iade ediliyor: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?
Pandemi yasaklarını ihlal nedeniyle 321 bin 380 kişiye kesilen ve tahsil edilen para cezaları iade edilecek.
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ödenmiş koronavirüs cezalarının geri ödemeleri başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği’yle ödemelerde izlenecek yol belirlendi. Toplam iade tutarının 309 milyon TL’yi bulması bekleniyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği’nde daha önce çıkarılan yasayla salgın döneminde kesilen idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ise tahsil edilmemesi ancak tahsil edilmiş olan idari para cezalarının geri ödenmemesinin düzenlendiği anımsatıldı. Tahsil edilen cezaların iade edilmemesi hükmünün ise Anayasa Mahkemesi’nin 5 Nisan tarihli kararıyla iptal edildiği anımsatılan tebliğde, ödemelerin yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şöyle açıklandı:
9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari birime 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde iade edilecek.
Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanun kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için tebliğ ekinde yer alan ve Resmi Gazete’de yayınlanan dilekçe doldurulacak.