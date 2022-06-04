Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı

Ürettiği monokromatör cihazının tüm optik sistemlerde kullanılan bir cihaz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, “Üretmiş olduğumuz cihazın ismi monokromotör. Monokromotör ışığı mekanik olarak dalga boylarına ayıran optik bir sistem. Örneğin beyaz bir ışığınız var. Beyaz ışığın dalga boyu 400 nanometre ile bin 100 nanometre, siz bu dalga boylarını teker teker almak istiyorsanız, bu beyaz ışığı monokromotör dediğimiz cihazdan geçirmeniz gerekir. Monokromotörümüz ışığı 0,1 nanometre dalga boyu çözünürlüğü ile 400 nanometre ve bin 100 nanometre arasındaki bütün dalga boylarına ayırabilen bir optik sistemdir. Bu optik sistem özellikle Raman spektroskopisi, UV-VIS spektroskopisi, fotolüminesans, fotoelektron spektroskopisi gibi farklı cihazlarda kullanabilirsiniz. Ben bir fotolüminesans cihazı üretmek istiyorsam, fotolüminesans dediğim şey bir malzemenin üzerine ışık düştüğünde belli bir renkte ışıma yapar. Bu ışımanın rengini yani dalga boyunu ben ölçmek istiyorum bunun için bizim bir monokromatör'e ihtiyacımız var. Işığı öncelikle malzemenin üzerine düşürürüz, ışık malzemeden yansıdıktan sonra dalga boylarına ayrılır. Biz mevcut dalga boyu spektrumunu üretmiş olduğumuz spektrometreyle kolaylıkla analiz edebiliriz'' dedi.