Annesini gören şaşırdı
Oyuncu İdris Nebi Taşkan, 22'inci doğum gününü Karaköy'de bir mekanda kutladı.
İdris Nebi Taşkan'ın, smokin şeklindeki ve üzerindeki bikinili kızlar figürü doğum günü pastası ilgi odağı oldu.
Taşkan'ı, 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki rol arkadaşı Alp Navruz ve annesi Serpil Özsavaner yalnız bırakmadı. Yeni yaşına girerken oyuncunun ilk dileği sağlık, mutluluk ve başarı oldu.
İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler, annesinin genç görüntüsü karşısında şaşkınlığını gizleyemediler.
Milliyet/Emrah Akçaay