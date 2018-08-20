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  3. 20 Ağustos 2018 13:31

Annesini gören şaşırdı

Oyuncu İdris Nebi Taşkan, 22'inci doğum gününü Karaköy'de bir mekanda kutladı.

Annesini gören şaşırdı

İdris Nebi Taşkan'ın, smokin şeklindeki ve üzerindeki bikinili kızlar figürü doğum günü pastası ilgi odağı oldu.

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Annesini gören şaşırdı

Taşkan'ı, 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki rol arkadaşı Alp Navruz ve annesi Serpil Özsavaner yalnız bırakmadı. Yeni yaşına girerken oyuncunun ilk dileği sağlık, mutluluk ve başarı oldu.

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Annesini gören şaşırdı

İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler, annesinin genç görüntüsü karşısında şaşkınlığını gizleyemediler.

Milliyet/Emrah Akçaay

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Annesini gören şaşırdı

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