Dekolteli pozları olay olan Buket Aydın'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı
Haber Global'deki yeni programıyla ekrana dönmeye hazırlanan Buket Aydın'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.
Haber Global'deki yeni programıyla ekrana dönmeye hazırlanan Buket Aydın'ın estetiksiz halleri olay oldu.
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Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Aydın aşk hayatıyla ilgili net tavrını geçtiğimiz haftalarda ortaya koymuştu.
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Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Aydın'a Sarıgül'le ilişkisi hakkında soru yöneltildi.
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Aydın, soruya "Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum. Benden laf alamazsınız." yanıtını vermişti.
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