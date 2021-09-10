Dekolteli pozları olay olan Buket Aydın'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı

Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Aydın aşk hayatıyla ilgili net tavrını geçtiğimiz haftalarda ortaya koymuştu.