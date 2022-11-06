Hülya Avşar da tayt tartışmasına katıldı: ''Çıplak da gezebilirler''
Nükhet Duru'nun ''Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık.'' sözlerine Hülya Avşar'dan tepki geldi.
Usta sanatçı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadınların tayt giymesine laf etti. Tayt giyilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Nükhet Duru şu ifadeleri kullandı:
"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."
Nükhet Duru'nun tayt açıklaması tepkilere neden oldu. Duru'ya tepki gösteren isimlerden biri de Hülya Avşar oldu.
Tayt konusunda görüşleri sorulan Hülya Avşar, ''İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" dedi.