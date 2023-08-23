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Merve Boluğur plaj tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Çeşme'de tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur'un plaj tarzı yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur plaj tarzıyla sosyal medyanın diline düştü - Resim: 1

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor ama tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Merve Boluğur plaj tarzıyla sosyal medyanın diline düştü - Resim: 2

Boluğur, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor.

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Merve Boluğur plaj tarzıyla sosyal medyanın diline düştü - Resim: 3

Çeşme tatilinde çektirdiği kareleri de sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, hayranları tarafından beğenilmedi.

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Merve Boluğur plaj tarzıyla sosyal medyanın diline düştü - Resim: 4

Bazı hayranları, Boluğur'un tarzını beğenmediklerini ve eskiden daha iyi göründüğünü söylediler.

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