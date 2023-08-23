Merve Boluğur plaj tarzıyla sosyal medyanın diline düştü
Çeşme'de tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur'un plaj tarzı yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor ama tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.
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Boluğur, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor.
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Çeşme tatilinde çektirdiği kareleri de sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, hayranları tarafından beğenilmedi.
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Bazı hayranları, Boluğur'un tarzını beğenmediklerini ve eskiden daha iyi göründüğünü söylediler.
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