Şevval Şahin yeni hobisini böyle açıkladı
Sık sık sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran Şevval Şahin yeni hobisini açıkladı.
2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.
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Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin yeni yaşını kutlamıştı.
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Doğum gününde dantel detaylı içini gösteren elbiseyle poz vererek dikkat çeken 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin son pozlarıyla yine gündem oldu.
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Yeni hobi olarak tenisi seçen Şahin korttan pozlarını paylaştı. Modele yakın arkadaşı da eşlik etti.
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