100 araçlık konvoy Suriye sınırına gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) komando, mühimmat ve askeri araçların içinde yer aldığı konvoyların güney sınırımıza nakli devam ediyor.

100 ARAÇLIK KOMANDO VE ZIRHLI KONVOYU

Bu kapsamda 100 araçlık büyük bir konvoy daha sınır birliklerine sevk edildi. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

KOMANDO HAZIRLIĞINI TAMAMLADI

AA'da yer alan habere göre Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

ZIRHLI AMBULANSLAR DA SINIRA GİTTİ

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.