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12 terörist etkisiz hale getirildi

12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği bildirilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler PKK TERÖR TERÖRİST
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