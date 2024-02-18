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13 katlı bina tek darbede yerle bir oldu!

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yıkılma anı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Etiketler hatay deprem bina yıkılma
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