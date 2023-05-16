14 Mayıs öncesi sessiz kalan Alaattin Çakıcı, ikinci turda ortaya çıktı

Seçim sürecinde sessiz kalan Alaattin Çakıcı, seçimlerin ikinci turu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, seçimlerin ikinci turu için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy istedi.

Çakıcı, "Milletimizin Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan‘a 5 yıl daha ihtiyacı vardır. 28 Mayıs'ta Türk milleti üzerinde baypas yapmak isteyen yurtiçinde ve yurtdışındaki şer odaklarına milletçe şok yaşatalım" dedi.



AK Parti ve MHP’nin TBMM’den geçirdiği afla birlikte cezaevinden çıkan Çakıcı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu seçim sürecinde süreç ile ilgili hiçbir yazı yazmadım. Devlet başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisini muhalefet eleştirmesin diye hiçbir yazıyı kaleme almadım. 21 yıl üzerine bodrumda ilk defa oyumu kullandım. Yasalar bana oy kullandırtıyorsa ülkenin genel yapısı ile yazı yazmakta hakkımdır.

Hiç kimsenin beni eleştirmeye hakkı yoktur. Benim üzerimden de bir başkalarını eleştirme hakkına da sahip değillerdir. Uzun yıllar Türkiye’nin değişik yerlerinde hücre cezası yattığım için son 25 yıldır kulağımıza gelen söylemlerin dışında gözümüz hiçbir şeye şahit olmamıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra ülkemi dolaşırken sürekli şoklar yaşadım. Türkiye otobanlar ağı olmuş, barajlar ülkesi, tüneller, havalimanları, deniz limanları, Avrasya tüneli, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü, 18 Mart Çanakkale köprüsü ve Türkiye’nin değişik yerlerinde orta düzeyde köprüler ile viyadükler, şehir hastaneleri, savaş gemileri, denizaltılar, insansız hava uçakları, uçak gemisi gibi devasa projeler tamamlanmıştır. %20’den %80’lere çıkan savunma sanayi yerlilik oranını gördükçe işte yukarıda bahsettiğim gibi şoklar yaşadım.

20 yıldır ülkemiz dünya ile iletişim halindedir devlet ve milletimizin bir 5 yıl daha devlet başkanımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a ihtiyacı vardır. Yarım işleri tamamlanması elzemdir. Bati ve okyanus ötesi sayın devlet başkanımızı iktidardan indirmek için yurt içi ve yurt dışında hain odakları desteklemektedir. Buradan beni seven Kürt, Türk, Boşnak, Arnavut, Laz, Gürcü, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Çerkez, Abaza, Çeçen ve cezaevinden çıktığım günden beri tanıdığım tanımadığım Türkiye’nin her yerinde resimler çektiren genç kardeşlerimize ve tüm sevenlerime tüm mahkûm yakınlarına 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Recep Tayyip Erdoğan a verilmesini kalbi olarak sizlerden isteğimdir.

Not: Bütün yurtdışındaki, Trakya’da, Ege’de, Akdeniz ‘de, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da ve Karadeniz’deki sevenlerime yukarıda bahsettiklerimi yine tekrar ediyorum. Milletimizin Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ‘a 5 yıl daha ihtiyacı vardır. 28 Mayıs'ta Türk milleti üzerinde baypas yapmak isteyen yurtiçinde ve yurtdışındaki şer odaklarına milletçe şok yaşatalım."

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Çakıcı, 15 Nisan 2020'de yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilmişti.