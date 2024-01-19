1400 kişiye mezar olmuştu! Ebrar Siteleri’nin kurucusu hakim karşısında

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri’nin kurucusu hakim karşısına çıktı.

6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde yıkılıp yaklaşık 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'ne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Ebrar Siteleri'nin ilk temellerini atan Tevfik Tepebaşı, savunma öncesi yapılan kimlik kontrolünde hakimin aylık geliri ve üzerinde mal varlığı olup olmadığı sorusuna emekli öğretmen olduğunu, 1 araba, 20 daire ve aylık bin lira geliri olduğunu söyledi.

Tevfik Tepebaşı, sitede yakınlarını, öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini de kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ebrar Siteleri’ni kuran benim. Ebrar, içi ve dışı temiz inşalar demektir. Sitenin bir bölümünü müteahhitler, bir bölümü de kooperatiflerce yapılmıştır. Ebrar Sitesinin oluşumu için herkesi teşvik ettim. 15 sene sülalece biz de burada oturduk. Ara sıra inşaatı dolaşıyordum, ben inşaattan anlamam ancak herkes beni sorumlu gösterdi.

Tepebaşı, inşaatın yasalara uygun olarak yapıldığını belirterek, “O zaman yapı denetim firmaları yoktu, projeleri mimarlar ve inşaat mühendisleri odaları incelemiş, belediyece de kontrol edilip, tasdik edilerek inşaat ruhsatı verilmiştir. Bu safhada benim hiçbir müdahalem olmamıştır. Bundan dolayı da herhangi bir suçum yoktur” ifadelerini kullandı.

TEVFİK TEPEBAŞI'NA TUTUKLAMA, 2 SANIĞA ADLİ KONTROL

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 4 ayrı deprem dosyasından tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın davası görülen dosyadan da tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar Salih Tepebaşılı ve Meliha Teker hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, dosyanın kusur durumu konusunda yeniden rapor aldırılması için yeni bir bilirkişiye heyetine tevdiine karar verilip, duruşmayı erteledi.