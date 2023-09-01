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15 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

15 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem felaketinde ağır hasar alan 15 katlı bina dinamitle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, dayanıklı olduğu söylenip, 2 milyon TL'ye daireleri satılan 15 katlı apartman da ağır hasar aldı. Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki apartman için kontrollü yıkım kararı alındı. Bu çerçevede binada, bugün yıkım gerçekleştirildi. Dinamit döşenen bina, saniyeler içerisinde yıkıldı; o anlar dron ile görüntülendi. 

DHA

Etiketler hatay deprem ağır hasarlı bina
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