15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup müstehcen görüntülerini yayınladı

Ankara'da 19 yaşındaki bir zanlı, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup bu anlara dair görüntüleri internette paylaşarak tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezasıyla yargılanıyor.

Ankara'da avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan E.K. hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Ardından E.K., şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat Altun, E.K. hakkında tekrardan 10'a yakın suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerini gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan E.K., bu sefer avukat Altun'u arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti. E.K., iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti.

Tehditler üzerine tekrardan suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen Altun, 9 Mayıs'ta E.K. hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği E.K.rı aldırdı. E.K. daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmasının ardından 6 Temmuz'da tutuklandı.

Avukat Altun'un şikayetleriyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık E.K. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, S.K.'ye cinsel istismar suçundan yargılaması devam eden E.K.'nın mağdur vekili olan Altun'u arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi. E.K.'nın çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi. E.K., Ankara 53'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.