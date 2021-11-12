17 yaşındaki genç kız koronavirüse yenildi

Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Osmaniye'de Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selma G. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren 17 yaşındaki lise öğrencisi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHA