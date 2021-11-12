  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 yaşındaki genç kız koronavirüse yenildi

17 yaşındaki genç kız koronavirüse yenildi

17 yaşındaki genç kız koronavirüse yenildi

Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Osmaniye'de Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selma G. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren 17 yaşındaki lise öğrencisi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHA

Etiketler osmaniye koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Satın aldığı evin garajından servet çıktı
Başkan Özcan'dan Suriyelilere karşı bir karar daha
Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası!
Vahşetlerin ardı arkası kesilmiyor! Eşini minibüsle böyle ezdi
Pandemiyi önceden bilen Bill Gates, yeni tehlikeyi açıkladı
Düzce Depremi'nin izleri 22 yıldır yüreklerde
''Yıkın heykellerimi'' şiirine soruşturma
Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Zam'aydın Türkiyem! Ekmek artık 2,5 TL