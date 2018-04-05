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  2. Güncel
  3. 05 Nisan 2018 20:48

18 yaşındaki genç beton mikserinin altında kaldı

İzmir'de 18 yaşındaki bir genç yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

18 yaşındaki genç beton mikserinin altında kaldı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Ömer Kısalar (18) yolun karşısına geçerken, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen Ömer Kısalar'ın yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, aracın sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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