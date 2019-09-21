19 ilden doktorlara özel görev

Alman haber ajansı dpa tarafından ele geçirilen Sağlık Bakanlığı belgelerine göre, 19 ilden doktorun Şanlıurfa ve Mardin'de bir ay boyunca görev yapması istendi. Doktorların 20 Eylül'den 20 Ekim'e kadar Güneydoğu'da geçici görev yapacağı belirtildi. Sağlık personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye olası sınır ötesi operasyonu kapsamında sağlık hizmeti sağlayacağı aktarılıyor.

94 DOKTOR GÖNDERİLİYOR

DW Türkçe’de yer alan habere göre; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk de, ilk etapta 94 doktorun Mardin ve Şanlıurfa'ya gönderileceğini söyledi. Öztürk, doktorların çoğuna Perşembe akşamı konuyla ilgili talebin ulaştırıldığını ve acilen yola çıkmalarının istendiğini belirtti. Öztürk ayrıca Irak sınırı yakınlarındaki Şırnak ve Hakkari'ye de doktor gönderilebileceğini söyledi.

ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmalarından iki hafta içerisinde sonuç çıkmaması durumda Türkiye'nin kendi planını devreye sokacağını söylemişti.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sınırı boyunca güvenli bölge kurulması konusunda Ağustos ayında anlaşma sağladı. Ankara, ABD'nin desteklediği Suriyeli Kürt grupların bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor ve bölgeye 3 milyon Suriyeli mültecinin yerleştirilmesini istiyor.

Türkiye son üç yıl içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi.