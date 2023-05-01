2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili yeni gelişme

Şırnak’ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şırnak- Uludere karayolu, Balveren beldesi mevkisinde meydana geldi. Serdar F. yönetimindeki, askeri personeli taşıyan otobüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU 44 ASKER YARALANDI

Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak şehit oldu, 44 asker ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Serdar F., Şırnak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücü Serdar F., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.