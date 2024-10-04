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2 ilde yol yapımı için acele kamulaştırma kararı

2 ilde yol yapımı için acele kamulaştırma kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize ve Hatay'da bazı taşınmazlar yol yapım projeleri için acele kamulaştırılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Rize'nin Ardeşen, Çamlıhemşin ve Pazar ilçeleri ile Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Antakya ilçelerindeki bazı taşınmazların yol projeleri kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Ardeşen, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerindeki bazı taşınmazlar ile üzerindeki müştemilatın, "Pazar-Ardeşen Ayrımı-Çamlıhemşin Ayder İl Yolu (Tunca Kavşağı Bağlantısı Dahil) Projesi" kapsamında KGM tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Antakya ilçelerindeki bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın da "İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu (Belen Geçisi dahil) Projesi" kapsamında acele kamulaştırılması uygun bulundu.

Etiketler kamulaştırma acil kamulaştırma yol yapım hatay rize
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