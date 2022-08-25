2 kadın evlat edindi iddiası ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada 2 kadının, bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığı iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nuray G. ve Yeliz G.'ın sosyal medyada 'Bebeğimiz oldu' paylaşımları üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bebeğin öz annesi Yeliz G.'ye ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan görüşmede, Yeliz G. paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan G. isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan G.'in kardeşi, yani bebeğin halası Nuray G. olduğunu ve Nuray G. ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz G., bebeğin babası Kaan G.'nin resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını 2 ailenin birlikte yaptığını söylemiştir" denildi.

2 kadının, bebeği evlat edinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır" açıklaması yapıldı.

DHA