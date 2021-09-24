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2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.

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