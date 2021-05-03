20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yeni gelişme

Bakan Koca beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı

Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor

Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi!

''Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda''

Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!