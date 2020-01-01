2019'da gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Bakanlığın açıklamasına göre bir yılda PKK’yla mücadele kapsamında, 116 bin 650’si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon düzenlendi. IŞİD’e yönelik 1456, ‘FETÖ’ye 16 bin 778, sol örgütlere yönelik de 397 operasyon yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, “Operasyonlarda toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi” dendi.

Bu yıl yerli üretim insansız hava aracıyla (İHA) 31 bin 255 saat, insanlı keşif uçaklarıyla (İKU) da 2 bin 972 saat uçuş yapıldı.

Yarım milyon göçmen engellenmiş

2019’da 60 bin 791’i denizlerde olmak üzere 450 bin göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye’den ayrılması engellendi. Bunların 103 bin 93’ü sınır dışı edildi. 8 bin 798 organizatör gözaltına alındı, 1906’sı tutuklandı. Bu yıl 110 bini göçmen, 190 bini Suriyeli olmak üzere 300 bin yabancı, İstanbul’dan ayrıldı. Ülkesine gönüllü dönen Suriyeli sayısı ise 373 bin 592 oldu.

Uyuşturucudan 25 bin tutuklama

2019’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 213 bin 113 şüpheli yakalandı, 24 bin 644 kişi tutuklandı. 64 ton 255 kilo esrar, 23 ton 814 kilo skunk, 18 ton 201 kilo eroin, 1 ton 362 kilo kokain, 1 ton metamfetamin, 10 milyon 960 bin 853 captagon, 7 milyon 87 bin 104 ecstasy, ve 42 milyon 275 bin kök keneviri bulundu.

Kaza sayısı azaldı

2019’da 173 bin 158 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kaza sayısında geçen yıla oranla yüzde 6,8 düşüş sağlandı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı geçen yıla göre 1250 kişi azaldı. 2019’da olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 25 oranında geriledi. Yaya ölümleri de geçen yıla göre yüzde 23 azaldı.

‘Hava’ denetimiyle 100 binden fazla ceza

2019’da havadan ve karadan 42 milyon 824 bin 66 denetim gerçekleşti. Havadan denetimlere ağırlık verildi. Drone’lu denetimlerde, 106 bin 78 trafik cezası, helikopterli denetimlerde 11 bin 817 trafik cezası yazıldı. Fahri Trafik Müfettişi mobil uygulaması üzerinden düzenlenen trafik kuralı ihlali tutanağı sayısı ise 276 bin 177 oldu.

7 bin ‘çakar lamba’ cezası

1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde polis ve jandarma bölgesinde, yetkisiz çakar kullanan 5 bin 858 kişiye ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan usul ve esasların 1 Kasım’dan itibaren uygulamaya başlanmasıyla 1291 çakar cezası daha kesildi. 2019’da ülke genelinde toplam 7 bin 149 çakar cezası verilmiş oldu.

5.5 milyon hız cezası

2019’da hız sınırını aşan 5 milyon 311 bin 25, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkan 1 milyon 120 bin 203, seyir halinde telefon kullanan 955 bin 511, emniyet kemeri kullanmayan 928 bin 341, kırmızı ışık kuralına uymayan 926 bin 822, trafik ışık levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymayan 665 bin 349, park yasağına uymayan 628 bin 376, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park eden 621 bin 129, taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park eden 531 bin 824, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan 196 bin 856, diğer suçlardan 5 milyon 499 bin 286 olmak üzere toplam 17 milyon 384 bin 722 trafik cezası kesildi.