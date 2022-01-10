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2021'de 10.8 ton uyuşturucu ele geçirildi

2021'de 10.8 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında gümrük muhafaza ekipleri tarafından toplam 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, '2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.' dedi.

Bakan Muş'un açıklaması şu şekilde:

Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü Uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

DHA

Etiketler mehmet muş ticaret bakanı uyuşturucu
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