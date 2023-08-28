2023 Bursluluk Sınavı belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı giriş belgelerini erişime açtı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav giriş belgesinde yer alıyor. Öğrenciler, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
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