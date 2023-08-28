  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2023 Bursluluk Sınavı belgeleri erişime açıldı

2023 Bursluluk Sınavı belgeleri erişime açıldı

2023 Bursluluk Sınavı belgeleri erişime açıldı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Öğretim Yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı giriş belgelerini erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav giriş belgesinde yer alıyor. Öğrenciler, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Etiketler İOKBS 2023 İOKBS Bursluluk Sınavı Bursluluk Sınavı giriş belgeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'da otelde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Canan Karatay strese, depresyona karşı ''ilaçsız'' reçetesini paylaştı
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor!
Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür o ilimizi işaret etti: ''Canlı fayın üzerindeler!''
Robot Sophia, Erdoğan sorusuna bu yanıtı verdi
Memur ve emekli zammı için 19+14 formülü
Dolar, Euro ve altın yatay seyirde
MasterChef All Star'da sürpriz isim elendi!
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı anketi açıklandı