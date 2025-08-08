2026 yılı hac ön kayıt başvuruları için tarih belli oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.

Başvurular, 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek. Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, hac ibadeti için başvurularını zamanında tamamlayan vatandaşların kura sürecinde yer alma hakkı kazanacağını, bu nedenle başvuruların son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreciyle ilgili tüm detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden takip edilebilecek.

İHA

