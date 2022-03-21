21 Mart koronavirüs tablosu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 21 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs tablosuna göre; can kaybı 80, vaka sayısı 14 bin 933 olarak gerçekleşti.

21 Mart koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de bugün 281 bin 242 test yapıldı. Koronavirüs tablosuna göre 14 bin 933 vaka sayısı, 80 can kaybı yaşandı. İyileşen hasta sayısı ise 18 bin 537 olarak açıklandı.

HAFTALIK VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340.61, Ankara'da 541.56, İzmir'de 324.82 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de ise 456,19'dan 324,82'ye düştü. Eskişehir ise 709,95 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 14,27 ile Şırnak, 19,19 ile Van ve 30,55 ile Hakkari oldu.

VAKA SAYILARININ DÜŞTÜĞÜ ESKİŞEHİR YİNE DE ZİRVEDE

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir’in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı. Buna rağmen Eskişehir, 100 bin kişide 709,95 vaka sayısıyla Türkiye’de en çok vakaya sahip iller arasında zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 856,33’ten 146,38 düşüşle 709,95 seviyesine indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 409,75’ten 153,81 düşüşle 255,94’e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 631,09’dan 182,19 düşüşle 448,90’a geriledi.

Eskişehir, bakanlığın verilerine göre, vaka yoğunluğunda 100 bin kişide 709,95 vaka sayısıyla zirvede yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,2, Bilecik'te yüzde 84,3, Kütahya'da ise yüzde 80,1 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kütahya ve Bilecik’in haritasında yeşil alanlar çoğalırken, Eskişehir düşüşe rağmen 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi.