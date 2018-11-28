21 vekil için fezleke: Aralarında Kılıçdaroğlu da var !

27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı'nın ilk dokunulmazlığın kaldırılması fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İlk fezlekeler; CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait 43 dosyayı içeriyor.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Özel'in yanı sıra TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen diğer milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri şunlar:

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 3 DOSYA BULUNUYOR

- HDP Grubu: Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.

- CHP Grubu: Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

Meclise gönderilen fezlekeler arasında Kılıçdaroğlu'nun 3 dosyası yer alırken; Uca'nın 9, Taşçıer ve Öztürk'ün 4'er, Başaran'ın 3, Taşdemir, Demir, Erdoğmuş ve Erdoğdu'nun 2'şer fezlekesi bulunuyor.





