21 yaşında başarılı genç bir girişimci: Ossama Çetinkaya

Yaklaşık 8 yıldan beridir de kozmetik sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet göstermeye devam ediyor. Sadece Danimarka’da değil Almanya, Lübnan, Dubai ve İsveç gibi ülkelerde başarılı işlere imza atmış. Şimdilerde faaliyetlerine merkezi İzmir’de bulunan şirketi Romendo Kozmetik ile hız kesmeden Türkiye’de devam ediyor. Çetinkaya, yapmış olduğu işlerle ve markalarının koleksiyonunda bulunan ürünlerle gelecekte de adından söz ettireceğe benziyor. Markasının yeni diş bakım ürünü “Romendo” Türkiye pazarında yeni olmasına rağmen şimdiden iyi bir satış yüzdesi elde etmeyi başardı bile… Üstelik kendisi genç yaşına rağmen kurmuş olduğu şirketleri ile azımsanmayacak sayıda insana iş imkânı sağlarken; fikirlerini hayata geçirmek isteyen ancak şartları uygun olmayan gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için elinden gelen desteği vermekten de çekinmiyor. Anlayacağınız Çetinkaya yaptığı işlerle başarı merdivenleri tek tek çıkıyor, sektörde en iyisi olana kadar da çıkmaya devam edeceğini söylüyor. Kendisine girişimcilik serüveni ve yeni şirketi Romendo Kozmetik hakkında merak ettiklerimizi sorduk ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Genç yaşınıza rağmen başarılı bir girişimcisiniz. Girişimcilik hayatınızın nasıl başladığından biraz bahseder misiniz?

Küçük yaşlardan beri ticaret ve çalışma hayatına hep merakım vardı. Yaklaşık 12-13 yaşlarımda artık kendim bir şeyler üretebilirim ve para kazanabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Aslında kendi paramı kazanmaya kesin olarak karar verdiğim bir an var onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün ikizimle birlikte okuldan dönerken canımız yolda gördüğümüz bir şeyi yemek istemişti ancak istediğimizi almaya yetecek paramız yoktu. İşte o gün istediğim şeyi alabilmek için ailemden para istemek yerine kendim kazanmalıyım diye düşünmüştüm. Aslında çok küçük yaşlardan beri çalışma bilincim hep vardı. O günden sonra ne yapabileceği araştırmaya başladım. Daha önce bir şeyler başarmış olan girişimcileri araştırdım ve kendime yol çizerken onların tecrübelerinden faydalandım. Girişimcilik üzerine forum sitelerinde saatlerimi harcıyordum. Şuan bile o zaman yazmış olduklarım, sormuş olduğum sorular o forum sitelerinde bulunuyor. Zaman zaman girip bakıyorum neler sormuşum diye… Öte yandan bu süreçte ailem de bana her zaman destek oldu. Onlara ne kadar teşekkür etsem az.

Gerçek anlamda ilk girişimcilik faaliyetiniz neydi? İstediğiniz başarıyı yakalayabilmiş miydiniz?

Girişimcilik hayatım 2012-2013 yıllarında tamamen kendi çabalarım ile tek başına kurmuş olduğum web mağazasından dekoratif tablolar ve posterler satmakla başladı. İlk ticari faaliyetim olmasına rağmen başarılı bir reklam çalışması yürüterek gerçekten iyi bir satış yüzdesine ulaşmayı başarmıştım. Bu bir tesadüf değildi tabi ki bu işe başlamadan önce araştırmakla, öğrenmekle geçirdiğim bir sürü uykusuz gece var… Bunun yanında sermayem ya da birikmiş param da yoktu ama en önemlisi kendime ve bu işi yapabileceğime dair inancım vardı. Sorunuza gelecek olursam evet, ilk faaliyetim başarı ile sonuçlanmıştı. Ancak benim için ilk başarıya ulaşmış faaliyetimden ziyade ilk kez zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığım tecrübem çok daha önemli. Eğer girişimci iseniz bazen sadece çok çalışmanız yeterli olmuyor. Bazı noktalarda biraz da şansınızın yaver gitmesi, prensipli ve dürüst insanlarla karşılaşmanız da gerekiyor. Hayatta da olduğu gibi zaman zaman zorlukları aşarak ilerlemeniz gerekiyor sonuçta her zaman şansınızın yaver gitmesini ve her şeyin kolayca halledilmesini bekleyemeyiz. Ben de bahsettiğim durumu biraz erken tecrübe ederek öğrendim. Bir saç bakım ürünün satışı işine başlamıştım. O zamanlar bilinen genç bir girişimci bahsettiğim ürünlerin toptan satışını gerçekleştiriyordu. Ancak elimde ürün almaya yetecek sermayem olmadığından ön siparişle internet sitemde ürünü satışa sunabilirim diye düşündüm. Başka bir Danimarkalı genç girişimci de benden yaklaşık 15.000 kronluk ürün satın aldı. Bende toptan satışı yapan girişimciden sipariş verilen ürün sayısı kadar sipariş verdim ve ürünleri satın almam bana 9.000 krona mal olmuştu. Ancak verdiğim siparişler bana ulaşmadığı gibi satış yapan kişi paramı aldıktan sonra resmen ortadan kayboldu. Tabi ki ben de verilen siparişi iptal etmek zorunda kaldım. Para kazanmaya çalışırken bir anda 6.000 kron eksiye düşmüştüm. O zaman parayı ödememde sağ olsun annem bana yardımcı olmuştu. Daha sonra o kişi hakkında şikâyette bulundum, işlediği suç sebebiyle mahkûm oldu da. Ancak ödeme gücü olmadığından paramı geri alamadım. O yaştaki bir insan için açıkçası böyle bir olay yaşamak yıkıcı olabiliyor. Ancak kendi kendime “pes etmeyeceğim” dedim ve bu olaydan çıkarmam gereken dersi cebime koyarak çalışmaya devam ettim. İyi ki de öyle yapmışım. O gün ilk başıma gelen zorlukta pes etmiş olsaydım şuan bulunduğum yerde olamayacaktım belki de. Derler ki; “Başarı sırlarından biri de geçici başarısızlıklarının bizi yenmesine izin vermemektir.”

Şu an yoğun olarak kozmetik sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Kozmetik sektörüne giriş yapmaya nasıl karar verdiniz?

16 yaşıma geldiğimde farklı sektörlerde de çalışmalar yapma arayışındaydım. Yeni bir sektör ve fikir arayışında olduğum bu dönemde televizyon izlerken tamamen rastgele denk geldiğim bir Türk dizisi bana fikir vermişti. Dizi de bulunan bir karakter kirpiklerinden ve kaşlarından yakınıyordu. Bende bu durumunun pek çok kadın için sorun olabileceğini düşünerek kozmetik sektöründe faaliyet gösterebileceğime karar verdim. O dönem kurmuş olduğum markanın koleksiyonunda bulunan kaş ve kirpik serumları satışına başlayarak resmen kozmetik sektörüne giriş yapmış oldum. Kozmetik sektöründeki çalışmalarım sırasında kozmetik sektöründe faaliyet göstermenin hoşuma gittiğini fark ederek hem kadınlar hem de erkekler için ürünler içeren bir portföy oluşturma fikriyle faaliyetlerime devam ettim. Şu anda da Türkiye’de kurmuş olduğum yeni şirketim Romendo Kozmetik ile sektörde çalışmalarıma devam ediyorum. En iyisi olana kadar çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Çalışmalarınıza Türkiye’ de devam etmeye ve burada yeni bir şirket kurmaya nasıl karar verdiniz?

Burada iş kurmaya karar vermeden önce de sık sık Türkiye’ye geliyordum. Türkiye’yi ve Türk halkını gerçekten çok seviyorum. Burası gerçekten çok güzel. Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemde de yine Türkiye’deydim. O dönem yeni bir iş yapmak için çeşitli planlarım vardı ve bunun üzerinde çalışıyordum. Ancak alınan tedbirler sebebiyle uzunca bir süre Türkiye’de kalmam gerekiyordu. Ben de zaten Türkiye’yi çok seviyorum neden burada bir şeyler yapmıyorum ki diyerek yeni şirketimi burada kurmaya karar verdim. Merkezi İzmir’de bulunan şirketimiz ve çalışma ekibimizle ağız bakım kategorisinde başarılı, etkili ve %100 doğal içerikli bir koleksiyon hazırlıyoruz. Koleksiyonumun ilk ürünü “Romendo Natural Teeth Whitening” günümüzde hemen herkesin çözüm aradığı diş beyazlatma konusunda kullanıcılara etkili ve en önemlisi de doğal bir çözüm sunmayı başarıyor. Kullanıcılarımızdan ürünle ilgili güzel dönütler almak da bizi çok mutlu ediyor.

Başarınızın sırrı nedir? Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir?

Belki çok klasik ama çok doğru bir cümle var : “Yaptığın işi sevmek başarıya götürür!” Benim için başarıya ulaşmanın yolu kesinlikle yaptığın işi sevmekten geçiyor. Bir işle uğraşırken sadece ne kadar para kazanacağını, nasıl zengin olacağını düşünüyorsan; çalışmak için seni motive eden tek şey para kazanmak ise uzun vadede kalıcı başarılar yakalamak pek mümkün değil. Ben işimi o kadar çok seviyorum ki her yeni güne başlamak ve işimin başına geçmek için resmen sabırsızlanıyorum. Başarılı olmak için amacınız her gün daha iyisini yapmak, daha iyisini hedeflemek olmalıdır. Öte yandan bunlar kısa vadeli ve küçük hedefler olmamalı. Hedef konusunda kendimize sınır koymadan olabildiğine büyük hedefler koymak kişiyi ve yaptığı işi bir o kadar yukarıya taşır diye düşünüyorum. Yine bu süreçte karşılarına zaman zaman pek çok zorluk çıkabilir, çıkacaktır da… Hatta bu zorlukları aşmak belki de gözümüzü korkutacak da. Ben de aşmam gereken sayısız zorlukla karşılaştım bulunduğum noktaya gelene kadar. Ama öğrendim ki zorluklarla karşılaşmak size çok şey öğretiyor. Zorlukları tek tek aşmanın verdiği motivasyon ve özgüven ise bence paha biçilemez. Zorluklar karşısında pes etmek yerine onları aşmanın ne kadar motive edeceğine odaklanmak çok daha doğru olacaktır. Pes etmeden başarmayı hedefleyerek çalışmaya devam etmeliyiz. Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz…

www.romendo.com