227 kaçak Afgan ülkesine gönderildi
Yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 277 kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Cumartesi günü Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan Afganistan’a gönderilen 138 kaçak göçmenin ardından bugün de 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 227 Afganistan uyruklu göçmen, jandarma eşliğinde Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınarak, Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Ariana Afgan Havayolları'na ait uçağa alınan göçmenler, ülkelerine gönderildi.
Böylece hafta sonu toplam 365 kaçak göçmen Ağrı'dan sınır dışı edilmiş oldu.
DHA
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