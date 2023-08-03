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25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zehir taciri yakalandı

25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zehir taciri yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler firar hapis ceza
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