  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Şubat davasında iki isim daha gözaltına alındı

28 Şubat davasında iki isim daha gözaltına alındı

28 Şubat davasında iki isim daha gözaltına alındı

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında Fenerbahçe Orduevi'nde kalan İlhan Kılıç ile Kadıköy'de ikamet eden Aydan Erol'un adreslerine gitti.

Adreslerinde gözaltına alınan Kılıç ve Erol'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

28 Şubat davasında 14 kişiye yakalama kararı28 Şubat davasında 14 kişiye yakalama kararıGüncel

 

Etiketler 28 şubat davası ilhan kılıç aydan erol istanbul gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler
Uçaktan düşen insanların siluetini tişörte bastılar
2021 Honda Civic fiyatına 53 bin TL'lik ÖTV indirimi
Dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar hareketlendi
Pelin Karahan bikinili pozlarıyla mankenlere taş çıkarttı
Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi
Bakan Koca'dan ''Kapanma olur mu?'' sorusuna yanıt
Eser-Berfu Yenenler çiftine büyük şok! ''Nasıl bir nazar var üzerimizde?''
Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın?
Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar