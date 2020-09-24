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  3. 24 Eylül 2020 14:21

28 yıl önce PKK'ya katılan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır terör örgütü saflarında faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 163'e yükseldi.

28 yıl önce PKK'ya katılan terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, 28 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi" denildi.

 

AA

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