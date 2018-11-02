29 Ekim'de Anıtkabir'de rekor kırıldı

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Anıtkabir'i bu yıl ocak ayında 262 bin 346, şubatta 229 bin 72, martta 392 bin 5, nisanda 797 bin 78, mayısta 527 bin 962, haziranda 270 bin 329, temmuzda 350 bin 169, ağustosta 507 bin 195, eylülde ise 275 bin 66 kişi ziyaret etti. Ekim ayında da 1 milyon 272 bin 460 kişi Anitkabire gitti. İlk on ayda Anıtkabir'i ziyaret eden 4 milyon 883 bin 682 bin kişiden 32 bin 654'ünün yabancı uyruklu olduğu da açıklandı.

2017 yılında da Anıtkabir ziyaretçi açısından rekor kırmıştı. 2017'de toplam 6 milyon 742 bin 750 kişi Ata’yı ziyaret etti. 2016 yılında ise bu rakam 4 milyon 598 bin 617 kişi olmuştu. 2018 yılının ilk on ayında toplam 4 milyon 883 bin 682 kişi Ata'yı ziyarete gitti. 2 ay eksik olmasına rağmen bu sayı, 2016 yılındaki toplam ziyaretçi sayısını da aştı.