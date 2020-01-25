Depremde ölü sayısı artıyor: 22 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi yaralandı
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi
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  3. 25 Ocak 2020 15:02

3 Bakan, basın toplantısı öncesi depreme böyle yakalandı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin artçıları sürüyor. 3 Bakan basın toplantısı için hazırlık yaparken artçı depreme yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

3 BAKAN DEPREME YAKALANDI
Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8'lik deprem, çok sayıda vatandaşın hayatına mal olurken, üst düzey yetkililer de bölgede incelemelerde bulunuyor. Bölgede çalışmalarını yürüten Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca, incelemelerinin ardından geldikleri Elazığ Valiliği binasında artçı depreme yakalandılar. O anlar kameralara yansıdı.

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