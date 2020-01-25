3 Bakan, basın toplantısı öncesi depreme böyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

3 BAKAN DEPREME YAKALANDI

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8'lik deprem, çok sayıda vatandaşın hayatına mal olurken, üst düzey yetkililer de bölgede incelemelerde bulunuyor. Bölgede çalışmalarını yürüten Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca, incelemelerinin ardından geldikleri Elazığ Valiliği binasında artçı depreme yakalandılar. O anlar kameralara yansıdı.