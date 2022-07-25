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3 çocuk annesi kadın kene kurbanı

3 çocuk annesi kadın kene kurbanı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kene ısırması sonucu 3 çocuk annesi bir kadın hayatını kaybetti.

Bingöl'de, kene ısırması sonucu hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Yedisu ilçesinde kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesi'ne başvuran Seyman A.'ya (36) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.

ERZİNCAN'DAN TRABZON'A SEVK EDİLDİ
Kontrollerin ardından A., sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyman A.'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler bingöl kene
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