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  3. 01 Haziran 2017 00:03

3 Cougar kazasında 28 asker şehit oldu...

Kara Kuvvetleri'nde 1996 yılından beri kullanılan AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde karıştığı kazalarda 28 asker şehit oldu

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Kara Kuvvetlerinde 1996dan bu görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde karıştığı 3 kazada 28 asker şehit oldu

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Iraktaki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougarlar tekrar Güneydoğuya döndü.

 

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İkinci kaza, Ispartanın Eğirdir İlçesinde 29 Nisan 2003te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı. Üçüncü kaza ise Şırnakta meydana geldi. 13 asker şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993te karar verilen AS532lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransada imal edilen helikopterler Kara Kuvvetlerine 1996dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankarada TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532nin 20si Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

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Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougarlar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

DHA

kaza , kara kuvvetleri , şehit , cougar helikopterleri