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  3. 10 Nisan 2019 17:22

3 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

3 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
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Arnavutköy'de geçen Mart ayında minibüs hatları yüzünde çıkan kavgada silahlar ateşlenmiş çatışmada Hasan Yıldız, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız hayatını kaybetmişti. 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız ise aynı akşam taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

Yaşanan silahlı çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın çıktığı sokakta, vatandaşların tartışmayı izlediği görülüyor. Tartışmada bir anda silahlar çekilirken vatandaşların çevredeki iş yerlerine kaçtığı görülüyor. Elindeki pompalı tüfekle ateş eden kişi mermisi bitince silahını sopa gibi kullanıyor. 2 kardeşi ve kuzenini çatışmada kaybeden Yaşar Yıldız'ın da çatışma sırasında kardeşlerini vuran kişiye ateş ettiği görülüyor. Sokakta çok sayıda kurşunun sektiği görülürken vurulan bir kişi de yere düşüyor.

DHA

arnavutköy , güvenlik kamerası , çatışma
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