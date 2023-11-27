  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3 partiden 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi

3 partiden 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi

3 partiden 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi
Güncelleme:

CHP, İYİ Parti ve HEDEP'li 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM'ye gönderildi.

CHP, İYİ Parti ve HEDEP'li 9 milletvekillinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan 11 dosya, TBMM'ye ulaştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, HEDEP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu hakkında 1'er, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk ve HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez hakkındaki 2'şer dokunulmazlık dosyası, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

Etiketler 3 parti milletvekili dokunulmazlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor
İstanbul'a kurt indi! Şaşkına çeviren görüntüler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi de ilk rakam da belli oldu
Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
MTV'de indirim olacak mı?
İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü
27 Kasım haftası burç yorumları
Cezaevinde Dilan Polat alarmı! ''İntihar etmek istiyorum'' deyince...