12 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı

Adana'da trafik polislerinin denetiminde durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi çıkarken sürücüye 3 bin 249 TL ceza kesildi.

Adana'da D-400 kara yolunda önceki gün corona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir Omar yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek indirdi.

MİNİBÜSTEN 27 KİŞİ ÇIKTI

12 yolcu kapasiteli minibüste 27 yolcu taşındığını belirleyen polisler, iç kısmının yeniden düzenlenerek, oturma gruplarının çıkarıldığını saptadı.

Yapılan kontrolde, Suriyeli Mahir Omar’ın taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ

Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs, trafikten men edilirken, Omar’a da 3 bin 249 TL ceza kesildi. Ayrıca minibüsteki yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.