13 gün rehin tutulan iş insanı: ''Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım''

Adana'da, maskeli 4 kişi tarafından kaçırılan ve 13 gün sonra serbest bırakılan iş insanı, kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldığını öne sürdü.

8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan iş insanı Koray S., yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eldivenli kişilerce otomobile bindirilerek kaçırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS 200'E YAKIN GÖRÜNTÜYÜ MERCEK ALTINA ALDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200'e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ile Erol A. (34) olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.

Polis, araştırmasında Koray S.'nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.'ye verildiğini tespit etti. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.'ye verildiği, sonrasında Koray S. ile eski eşi Asuman S.'nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı belirtildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILIP SONRA TUTUKLANDILAR

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T. ile Erol A. ile yardım ettiği belirlenen Emrah T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip serbest bırakılan Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., savcılığın üst mahkemeye itirazıyla yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Yusuf T. ile Haydar A. 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı, Erdal E. ise serbest bırakıldı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray S. ise 21 Eylül gecesi evine döndü. Savcılığa ifade veren S., kendisini kaçırıp para isteyen kişileri tanımadığını, yüzlerini görmediğini söyledi. İşkence gördüğünü öne süren S., parasının olmadığını anlayınca kaçıranların kendisini serbest bıraktığını belirtti.

ARAÇLARI DEĞİŞTİRİP, PLAKASINI SÖKTÜLER

Öte yandan firari şüphelilerden Rıdvan T.'nin, kendi aracını Erdal E.'ye verip, olayda kullanılan aracı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tokalaşıp, bir süre sohbet eden ikilinin, Rıdvan T.'nin aracının bagajından aldığı 2 çantayı Erdal E.'nin otomobiline yüklediği görüldü. Daha sonra araçlara binerek bölgeden ayrılan ikiliden Rıdvan T.'nin, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobili yol kenarına çekip, ön ve arka plakaları söktüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine Erdal E., yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aranan şüphelilerden Emrah T. da bir süre sonra gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Polis ekiplerinin, Rıdvan T. ve Erol A.'nın yakalanması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

SAVCILIĞA GİDİP İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlk ifadesinde kendisini kaçıranları tanımadığını söyleyen Koray S., 9 Kasım'da savcılığa giderek Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ile vakıf çalışanlarının kendisini kaçırdığı yönünde ifade verdi. Alparslan Kuytul'un talimatlarıyla kaçırıldığını ve mal varlığına el koyulmaya çalışıldığını iddia eden S., konuşmaması için ailesiyle tehdit edildiğini öne sürdü. Basın mensuplarına yaşadıklarını anlatan Koray S., kaçırılmadan birkaç gün önce takip edildiğinin farkında olduğunu belirterek, "Olay günü otomobile bindirilip kaçırmaya çalıştıklarında arabanın içinde kafama sopalarla vurup, elektroşok verdiler. Beni inşaat halindeki bir yere götürüp, günlerce işkenceye devam ettiler. 13 gün boyunca Alparslan Kuytul'dan gelen emirleri uyguladılar. Kemiklerim kırık olmasına rağmen vurmaya devam ettiler. Farklı günlerde toplamda 7 milyon dolarlık senet imzalamam karşılığında beni serbest bıraktılar. Gördüğüm işkenceleri söylememem için beni video kaydına aldılar. Gözlerim kapalı işkence yapıyorlardı" dedi. Vakfa farklı zamanlarda para verdiğini anlatan S., "Derneğe çağırdıklarında gitmediğimde, 'Bugün gelmedin, 4 milyon TL para vereceksin. Yanında çalışan kişi de gelmedi. Onun için de 3 milyon vereceksin' gibi cezalar kesiyorlardı. 8 milyon laboratuvar için 4 milyon TL de çiftlik için para aldılar" diye konuştu.

DHA