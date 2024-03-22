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14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sibergöz-28' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-28” operasyonlarında 34 şüpheli yakalandığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın paylaşımına göre, düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 13 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-28” operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta düzenlenen “SİBERGÖZ-28” operasyonlarında;

GİRESUN: Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Giresun merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla ve Isparta’da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medyada GSM abonelerine özel uygun kredi çekimi şeklinde oluşturulan sahte reklamları paylaşıp, yönlendirdikleri oltalama (phishing) siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

NİĞDE: Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Niğde merkezli Ankara, Aydın ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda; Telegram isimli sosyal medya platformundan “Bonus Kazanma ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım” paylaşımları üzerinden haksız kazanç sağlayarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işledikleri tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

OSMANİYE: Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda “Çevrimiçi Çocuk İstismarı” suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

ZONGULDAK: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçunun engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: adet otomobil, Bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Etiketler Ali Yerlikaya sibergöz operasyon gözaltı
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